УЗ на восстановление устройств электроснабжения в зоне АТО нужно 341,5 млн гривень

«В зоне проведения АТО были повреждены устройства электроснабжения по Донецкой железной дороге… Общая ориентировочная стоимость восстановительных работ составляет 341,5 млн грн. Сумма необходимых средств определена на основании первичных осмотров и будет корректироваться после окончания боевых действий в зоне проведения АТО и разработки проектно-сметной документации», - сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, восстановлению в зоне АТО подлежат 6 тяговых подстанций; 370 км контактной сети по основным направлениям Красный Лиман - Шпичкино, Красный Лиман - Курдюмовка, Очеретино - Горловка - Байрак, Константиновка - Байрак - Углегорск - Дебальцево - Красная Могила, Ясиноватая – Углегорск и другие; 233 км устройств энергетики; 7 зданий и сооружений.

По состоянию на 29 декабря железнодорожники восстановили контактную сеть для движения электропоездов на следующих направлениях: Лозовая - Славянск - Шпичкино - Константиновка - Скотоватая; Букино - Святогорск - Красный Лиман - Машчермет - Шпичкино; Красный Лиман - Северск - Шевченко - Курдюмовка; Рутченково – Еленовка; Еленовка – Южнодонбасская (непарный путь); Южнодонбасская - Волноваха - Мариуполь; Чаплино - Красноармейск; Гродовка - Авдеевка; Родаково - Кипучая; Енакиево - Щебенка – Криничная и ряд других участков. В то же время, на других поврежденных участках организовано движение поездов на тепловозной тяге.

В пресс-службе уточнили, что объемы финансирования на капитальное строительство, в том числе на электрификацию и модернизацию инфраструктуры электроснабжения в 2015 году, пока еще определяются, поскольку проект плана капитальных инвестиций на следующий год в настоящее время находится лишь на стадии формирования и согласования.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец декабря на железных дорогах было повреждено 1404 объектов ж/д инфраструктуры, затраты на восстановление которых составят 800 млн грн. В настоящее время уже восстановлено 696 объектов на 93,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против боевиков, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

«Укрзализныця» из-за ситуации на ДЖД по итогам 2014 года ожидает получить убыточный финансовый результат в размере 284 млн грн.