цей матеріал доступний українською

Билеты на поезда снова подорожали

11:54, 02 октября 2018
Транспорт/Связь
1205 0
«Укрзализныця» повысила тарифы на пассажирские перевозки / фото УНИАН

Государственная компания «Укрзализныця» с 1 октября провела второй этап индексации цен и повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.

Читайте такжеВ УЗ рассказали, сколько вагонов оборудованы кондиционерами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Тарифы индексировались на 12% с 1 октября», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 30 мая повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рост тарифов#билеты на поезд