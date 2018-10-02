Билеты на поезда снова подорожали
11:54, 02 октября 2018Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» с 1 октября повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%
«Укрзализныця» повысила тарифы на пассажирские перевозки / фото УНИАН
Государственная компания «Укрзализныця» с 1 октября провела второй этап индексации цен и повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
«Тарифы индексировались на 12% с 1 октября», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 30 мая повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.
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