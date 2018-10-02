Открылся Парижский автосалон (фоторепортаж)

Автосалон в Париже проводится раз в два года.

Сегодня, 2 октября, начал работу Mondial De l'auto 2018, который проводится в Париже раз в два года.

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Первые премьеры нынешнего автосалона уже есть. На стенде Renault был презентован электрический кроссовер K-ZE, созданный совместно с Nissan и DongFeng.

Компания планирует выпускать электрические кроссоверы в Китае на совместном предприятии и надеется до 2022 года выпускать по 550 000 электрокаров.

Также Renault представит концептуальный легкогрузовой робо-кар EZ-PRO, который присоединится к первому прототипу этой серии – EZ-GO, пишет Аuto.24tv.ua.

Значительно более реалистична другая премьера французского производителя, новый Renault Kadjar. Сохранив традиционные для кроссоверов черты дизайна, новый Kadjar получил более динамичные и современные форм.

Вторым утренним дебютантом стал Mercedes-Benz. На стенде немецкого производителя можно увидеть новый электрический кроссовер EQC и не электрический GLE 2019, но также новый.

И самый маленький из Мерседесов – smart в виде открытого электрического концепта forease.