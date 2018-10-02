На "Укрзализныце" новый скандал - пассажира вытолкали из вагона во время движения поезда (видео)

Причиной конфликта стала неисправность техники на железнодорожной станции Кривин, из-за которой кассир не смогла распечатать пассажирам электронные билеты.

В воскресенье, 30 сентября, начальник поезда сообщением Ковель-Москва вытолкала пассажира из движущегося поезда, поскольку из-за неисправности техники на железнодорожной станции Кривин кассир не смогла распечатать заказанные через интернет электронные билеты.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает присутствовавшая при этом пассажирка.

"Выпихнуть человека во время движения поезда для работников "Укрзализныци" оказалось нормой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кассир при этом лично объяснила начальнику поезда специфику ситуации, после чего последняя подала сигнал поезду трогаться, випихивая при этом ногами со ступеней пассажира с электронным билетом.

Добавим, что это уже не первый случай подобных действий работников "Укрзализныци".