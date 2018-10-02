Оккупанты не пускают бензовозы по Крымскому мосту

Несмотря на запуск движения фур по Крымскому мосту, по нему нельзя поставлять бензин.

Несмотря на запуск движения большегрузов по Крымскому мосту, по нему до сих пор нельзя поставлять на оккупированный полуостров бензин.

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В аннексированном Крыму нет систем досмотра, а грузовики с нефтепродуктами не получили спецразрешения от Ространснадзора. Об этом сообщает "РБК".

Отмечается, что с 1 октября Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали.

"Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз", — рассказал источник СМИ.

Как сообщал УНИАН, 1 октября оккупанты запустили движение грузовиков по Крымскому мосту.