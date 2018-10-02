Оккупанты не пускают бензовозы по Крымскому мосту
14:56, 02 октября 2018Транспорт/Связь
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Несмотря на запуск движения фур по Крымскому мосту, по нему нельзя поставлять бензин.
Оккупанты не пускают бензовозы в Крым по мосту / фото twitter.com/KrimRt
Несмотря на запуск движения большегрузов по Крымскому мосту, по нему до сих пор нельзя поставлять на оккупированный полуостров бензин.
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В аннексированном Крыму нет систем досмотра, а грузовики с нефтепродуктами не получили спецразрешения от Ространснадзора. Об этом сообщает "РБК".
Отмечается, что с 1 октября Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали.
"Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз", — рассказал источник СМИ.
Как сообщал УНИАН, 1 октября оккупанты запустили движение грузовиков по Крымскому мосту.
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