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Оккупанты не пускают бензовозы по Крымскому мосту

14:56, 02 октября 2018
Транспорт/Связь
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Оккупанты не пускают бензовозы в Крым по мосту / фото twitter.com/KrimRt

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В аннексированном Крыму нет систем досмотра, а грузовики с нефтепродуктами не получили спецразрешения от Ространснадзора. Об этом сообщает "РБК".

Отмечается, что с 1 октября Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали.

"Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз", — рассказал источник СМИ.

Как сообщал УНИАН, 1 октября оккупанты запустили движение грузовиков по Крымскому мосту.

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Теги: #Крым#бензин#крымский мост