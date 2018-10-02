Парижский автосалон: Mercedes показал новый кроссовер (фото)

Кроссовер Мерседес поступит в продажу с начала 2019 года.

Накануне открытия Парижского автосалона показали новый Mercedes-Benz GLE 2019. Кроссовер Мерседес поступит в продажу с начала 2019 года.

Читайте такжеRenault представила новый электромобиль (фото, видео)

Mercedes-Benz GLE 2019 сохраняет знакомый силуэт, хотя стал больше похож на младшего брата GLC. Автомобиль немного подрос, а его колесная база прибавила сразу 80 мм – до 2995 мм, пишет Аutocentre.ua.

Согласно сообщению, большие размеры авто позволили предложить в качестве опции третий ряд сидений и увеличить объем багажника в пятиместном исполнении до 825-2055 л.

На первых порах компания предложит только умеренный гибрид Мерседес ГЛЕ с 3,0-литровым 367-сильным турбированным V6 и электромотором на 22 л. с. Позже линейку расширят турбодизели объемом 2,0 и 3,0 л.

Все версии будут оснащены 9-ступенчатой АКПП и новой системой полного привода.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, начал работу Mondial De l'auto 2018, который проводится в Париже раз в два года.