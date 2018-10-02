В США заработала первая в мире коммерческая сеть 5G-связи

Первые смартфоны с поддержкой 5G ожидаются на рынке только в начале 2019 года.

Вчера, 1 октября, в мире заработала первая коммерческая сеть сотовой связи пятого поколения 5G. Ее запустил американский оператор Verizon, покрыв связью нового поколения четыре американских города: Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес и Сакраменто. Сразу оговорим, что в данном случае речь идет о беспроводном 5G-сервисе для домашнего использования. Сервис Verizon 5G Home представляет собой альтернативу кабельным сетям при подключении "последней мили".

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Об этом сообщает портал ІТС.ua.

"Сеть построена на собственном стандарте Verizon 5G TF, а не международном промежуточном стандарте 5G NR, разрабатываемым консорциумом 3GPP (оператор обещает бесплатно обновить оборудование после окончательного утверждения 5G NR)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что используемые Verizon мобильные терминалы обеспечивают среднюю скорость подключения до 300 Мбит/с (пиковая – до 1 Гбит/с).

"Что касается цен, первые три месяца полностью бесплатны. После выхода из льготного трехмесячного периода ежемесячная абонентная плата за использование сервиса составляет $50 или $70 в зависимости от того, чьими услугами мобильной связи пользуется абонент. Да, в качестве бонуса пользователи Verizon 5G Home еще получают бесплатную трехмесячную подписку на сервис YouTube TV, а также бесплатную телеприставку Apple TV или Google Chromecast Ultra при подключении", - подчеркивает издание.

До конца года начать разворачивание коммерческих сетей 5G должны два других крупных американских оператора – AT&T и T-Mobile. И если первый ранее обещал запуск в 12 городах США, то второй планирует покрыть сетью 5G сразу 30 городов США. Также известно, что с 1 декабря коммерческие сети 5G должны появиться в Южной Корее.

Не лишним будет отметить, что первые смартфоны с поддержкой 5G ожидаются на рынке только в начале 2019 года.

Говорить о перспективах запуска связи 5G в Украине пока слишком рано, учитывая, что только недавно у нас появились сети 4G LTE, развитием которых сейчас и заняты украинские операторы. Тут разве что можно вспомнить недавнее предложение НКРСИ о повышении платы за пригодные для 4G и 5G радиочастоты, которые сейчас используются не по назначению.