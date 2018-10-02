В Украине впервые запустили SMS-оплату за проезд в транспорте

Ивано-Франковск стал первым городом Украины, который будет принимать оплаты за проезд в городском транспорте по SMS.

Оператор мобильной связи "Киевстар" совместно с городским советом Ивано-Франковска запустили в городе первый в Украине сервис SMS-оплат за проезд в транспорте, сообщили в пресс-службе компании "Киевстар".

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Согласно сообщению, "Киевстар" совместно с Ивано-Франковским городским советом подписали Меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

"В рамках этих договоренностей будет совместно реализован ряд проектов, которые повлияют на развитие инфраструктуры города и туризма в регионе, обеспечат своевременное оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или их угрозы, предоставят населению доступ к электронным порталам города с помощью технологии Mobile ID и пр. И первым таким сервисом, который уже доступен горожанам, стала услуга SMS-оплаты проезда в городском транспорте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Ивано-Франковск стал первым городом Украины, который будет принимать оплаты за проезд в городском транспорте по SMS. Однако уже в ближайшее время жители и других городов будут подключены к услуге.

"Оплата проезда в транспорте SMS-ками – во-первых, это очень просто: отправь код маршрута, получи подтверждение об оплате – и всё. Во-вторых, этот сервис далее может быть распространен и на другие сферы жизни города: оплаты за парковку, оплату коммунальных платежей, продажи билетов в театры, кино, музеи и т.д. И в-третьих, с SMS-оплатами уменьшается необходимость печати бумажных билетов, а это шаг к внедрению "зеленых" правил жизни и сохранению украинских лесов. Инновации должны быть экологичными – ради нашего общего будущего", – сказала директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке компании "Киевстар" Евгений Кражан.

Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, необходимо отправить бесплатное SMS с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и подождать 1-2 минуты для получения подтверждения оплаты проезда. Для осуществления операции необходимо иметь на мобильном счете средства для ее проведения. Все налоги и сборы включены, пассажир оплачивает только стоимость проезда.

Как сообщал УНИАН, в сентябре "Киевстар" совместно с национальной платежной системой "ПРОСТИР" запустил собственную платформу мобильных платежей и денежных переводов "Смарт-Гроши".