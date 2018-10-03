Эксперт назвал главные причины массового подорожания проезда в украинских маршрутках

Президент ГО "Союз перевозчиков Украины" отметил, что на качестве услуг перевозчиков повышение цен никак не скажется.

Главная причина очередного подорожания частных пассажирских междугородных перевозок в Украине — отсутствие водителей. Они уже не хотят работать в Украине за те деньги, которые им платятся сейчас.

Об этом рассказал президент ГО "Союз перевозчиков Украины" Валентин Демчук, передает «Обозреватель». По его словам, сейчас у украинских водителей есть возможность уехать в Европу и получать там за ту же работу в десятки раз больше.

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"Поэтому, зная это, они ищут там работу, за которую платят такие деньги. Не хотят работать за то, за что работали раньше", — пояснил Демчук.

Кроме того, на повышение цен существенно повлияло и очередное подорожание горюче-смазочных материалов и запчастей, считает он.

"Подорожало топливо, подорожали запчасти - подорожал проезд. И это еще одна причина, почему качество перевозок не улучшается — у нас нет чем заменить подвижной состав, особенно на междугородних и межобластных перевозках", — добавил эксперт.

Демчук заверил, что на качестве услуг перевозчиков повышение цен никак не скажется.

"Это подорожание обусловлено лишь входными факторами. Подорожание есть во всех направлениях. Скажу больше: вся Украина и с внутренних перевозок или уже подняла проезд, или будет поднимать", — подытожил он.