В Украине выросли продажи новых легковых авто

Наиболее популярным брендом сентября в Украине стала Toyota.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 4% – до 60,3 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным "Укравтопрома", в сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями на 6,8 тысячи штук, что почти на 14% больше относительно показателей продаж прошлого года.

По сравнению с результатом предыдущего месяца, регистрации новых машин отстали на 8%.

Наиболее популярным брендом сентября стала Toyota. Первую строчку рейтинга Toyota заняла с показателем 918 реализованных автомобилей. Таким образом, относительно прошлого года этот японский бренд ухудшил свой сентябрьский результат почти на 20%.

На втором месте Renault с показателем 697 авто, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.

Третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 501 новую машину. При этом Volkswagen отстал от своего прошлогоднего результата на 34%.

Четвертое место у KIA - 436 авто, что на 5% меньше по сравнению с сентябрем 2017 года.

Замыкает пятерку лидеров еще один представитель корейского автопрома - Hyundai, в активе которого 407 регистраций новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем годом ранее.

Также сообщается, что самым популярным автомобилем месяца в сентябре стал Renault Duster c показателем 307 регистраций.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тысячи единиц.