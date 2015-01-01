Для владельцев авто вводят 4 новых налога

С 1 января 2015 года вступают в силу поправки к Налоговому кодексу Украины, согласно которым вводится транспортный налог, новый акцизный сбор на автобусы и грузовой транспорт, акциз на электродвигатели, а также возобновлен акцизный сбор на переоборудованные автомобили.

Данные решения были предложены Кабинетом министров Украины в рамках проведения налоговой реформы и приняты Верховной Радой на заседании 28 декабря.

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Согласно нововведениям, теперь владельцы «роскошных» автомобилей с объемом бензинового или дизельного двигателя более 3 тыс. куб. см и не старше 5 лет будут обязаны уплачивать годовой налог в размере 25 тыс. грн. Согласно изначальному проекту закона, в разряд налогооблагаемых попадали автомобили с объемом дизельного двигателя от 2,5 тыс. куб. см, но в связи с общественным резонансом объем двигателя, подпадающий под налог, был увеличен.

С 1 января вводится новый акциз на автобусы и грузовые автомобили. На новые автобусы акциз установлен в размере 0,003 евро за 1 куб. см двигателя, на подержанные – в размере 0,007 евро за 1 куб. см. Причем на автобусы, которые эксплуатировались более 8 лет, ставка налога повышается в 20 раз.

На новые грузовики, в зависимости от тоннажа, ставка акциза устанавливается на уровне от 0,01 евро до 0,016 евро за 1 куб. см. На автомобили, использованные не более 5 лет, ставка акциза возрастает в два раза, а на использованные более 8 лет - в 20 раз.

Также попадут под налогообложение электромобили. Ставка акциза за один электродвигатель составит 109 евро.

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Кроме того, в зависимости от объема двигателя и срока эксплуатации увеличится акцизный сбор на легковые автомобили.

Вновь будет взиматься акциз на переоборудованные легковые автомобили, которые были ввезены как коммерческие, то есть без уплаты акциза.

В качестве компенсации роста налогов правительство отменило сбор за первую регистрацию автомобиля, который в зависимости от объема двигателя составлял от 3,82 до 69,99 грн за 100 куб. см.

Также Верховная Рада проголосовала за закон о вводе временных спецпошлин на импорт автомобилей, согласно которому дополнительный импортный сбор на транспортные средства составит 5% и будет уплачиваться на протяжении года. Но данный закон вступит в силу только после согласования с Еврокомиссией.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года правительство приняло закон об отмене экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и обложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль.

С 14 апреля была установлена ставка спецпошлины на импортные автомобили с объемом двигателя от 1000 куб. см до 1500 куб. см на уровне 4,31%, с объемом цилиндра от 1500 куб. см до 2200 куб. см - на уровне 8,63%. При этом с апреля 2015 года планируется снизить эти спецпошлины до 2,15% и 4,32% соответственно.

На сегодняшний день в Украине действует ввозная пошлина на легковые автомобили в размере 10%.