Оккупанты "завалили" сроки сдачи работ по безопасности автоподхода к Крымскому мосту

Сроки сдачи работ по безопасности автоподхода к Крымскому мосту снова перенесли.

Оккупанты перенесли сроки сдачи работ по транспортной безопасности автоподхода к Крымскому мосту со стороны Керчи на 15 декабря.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, передает РБК.

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В середине августа стало известно, что ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» не успевает в установленный срок — до 30 сентября — закончить работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах со стороны Керчи. Представитель Минтранса сообщил, что со стороны Керчи досмотр будет проводиться по временной схеме. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники уточнял, что он будет осуществляться через мобильные комплексы.

Первый раз сроки выполнения работ по обеспечению безопасности автоподходов переносились в апреле.

Как сообщал УНИАН, движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было запущено 16 мая. Движение грузовиков было открыто накануне, 1 октября.