Renault показала автономный электрический робомобиль премиум-класса (фото, видео)

Renault EZ-ULTIMO — это электромобиль с четвертым уровнем автономности, который постоянно подключен к онлайн-сервисам и может самостоятельно передвигаться из точки А в точку Б, адаптируясь к текущей ситуации на дорогах.

Компания Renault на Парижском автосалоне представила EZ-ULTIMO — концепт автономного электрического робомобиля премиум-класса, который планируется использовать для сервиса городских поездок с повышенным комфортом.

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Модель стала третьим концептом в семействе Renault EZ после робомобиля-такси EZ-GO и робомобиля-курьера EZ-PRO, пишет itc.ua.

С технической точки зрения, Renault EZ-ULTIMO — это электромобиль с четвертым уровнем автономности, который постоянно подключен к онлайн-сервисам и может самостоятельно передвигаться из точки А в точку Б, адаптируясь к текущей ситуации на дорогах. Технических характеристик конецпта разработчики не озвучивают, но с учетом размеров (длина — 5,7 м, ширина — 2,20 м) и позиционирования, они скорее всего будут близки к максимальным (речь идет о мощности и запасе хода), пишет издание.

Напомним, вчера Renault представила бюджетный электромобиль Renault K-ZE в формате кроссовера А-класса. Новинка с запасом хода 250 км (NEDC), должна выйти на рынок Китая уже в 2019 году, после чего будет представлена на всех основных рынках мира.