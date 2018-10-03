Маршрут поезда Лисичанск-Харьков продлят до Днепра

Поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград, Лозовая, Харьков, Святогорск, Купянск-Узловая и др.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» с 28 октября продлит до Днепра маршрут поезда Лисичанск-Харьков, что сделает более удобным для жителей Луганской области и восточных регионов страны путешествие в крупные областные центры Днепр и Харьков.

Читайте такжеНа "Укрзализныце" новый скандал - пассажира вытолкали из вагона во время движения поезда (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

«С 28 октября 2018 года железными дорогами Украины будет курсировать поезд №140/139 Лисичанск-Днепр вместо поезда № 610/609 Лисичанск – Харьков", – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что поезд № 140/139 будет отправляться из Днепра в 6:30 и прибывать в Лисичанск в 20:10. В обратном направлении отправление в 21:30 и прибытие в Днепр в 10:28.

Поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград, Лозовая, Харьков, Святогорск, Купянск-Узловая и других.

Стоимость проезда от начальной до конечной станции маршрута в купе составляет от 200 до 233 грн и в плацкарте от 126 до 144 грн в зависимости от дня недели.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 30 сентября запустила пассажирский поезд №20/19 сообщением Киев - Лисичанск (Луганская область).