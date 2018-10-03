Парижский автосалон: Ferrari представила эксклюзивний суперкар (фото)

Одноместный суперкар Феррари Monza SP1 выпустят ограниченным тиражом в количестве 200 экземпляров.

Компания Ferrari на Парижском автосалоне показала уникальный суперкар, предназначенный для самых дорогих клиентов марки.

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Спидстер Ferrari Monza SP1 с намеками на ретроспективный дизайн построен на платформе и агрегатах 812 Superfast, пишет autocentre.ua.

Одноместный суперкар Феррари Monza SP1, вместе с SP2 (отличается наличием пассажирского сиденья), выпустят ограниченным тиражом в количестве 200 экземпляров. Автомобили станут частью новой линейки Icona, в рамках которой планируется мелкосерийная сборка эксклюзивных моделей.

Атмосферный 6,5-литровый V12 развивает мощность 800 л.с. Этот агрегат позволяет Ferrari 812 Superfast разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать максимальные 340 км/ч. Стоимость эксклюзивных суперкаров Феррари не разглашалась.

Как сообщал УНИАН, 2 октября, начал работу Mondial De l'auto 2018, который проводится в Париже раз в два года.