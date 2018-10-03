"Укрзализныця" уволит сотрудников, которые на ходу выбросили пассажира из вагона поезда

В компании извинились перед пассажиром поезда Ковель-Москва, которого вытолкали из вагона из-за отсутствия бумажного билета.

Проводницу и начальника поезда Ковель-Москва, которые на ходу вытолкнули из вагона пассажира с электронным билетом, уволят из «Укрзализныци».

Как сообщает пресс-служба компании, об этом сообщил директор ее департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок Александр Красноштан.

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"Поезд прибыл в депо вчера вечером и сразу была проведена соответствующая проверка данного факта. Действиям всех причастных к инциденту лицам будет дана соответствующая оценка и будут сделаны радикальные выводы. Я вам скажу однозначно, что эти люди у нас работать больше не будут", - отметил он.

Чиновник отметил, что в «Укрзализныци» просят прощения у пассажиров за данную ситуацию.

Напомним, 30 сентября, начальник поезда сообщением Ковель-Москва вытолкнула пассажира с поезда, который уже двигался, поскольку из-за неисправности техники на железнодорожной станции Кривин кассир не смогла распечатать заказанные через интернет электронные билеты.

Отмечается, что кассир при этом лично объяснила руководителю поезда специфику ситуации, после чего последняя подала сигнал поезду трогаться, выпихивая при этом ногами со ступеней пассажира с электронным билетом.