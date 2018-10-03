Скорость, дизайн, новейшие технологии: в Париже открылся всемирно известный автосалон (видео)
В Париже открылся известный на весь мир автосалон, на котором автопроизводители представляют свои новые достижения.
Как отмечается в сюжете ТСН, производители наперебой представляли свои новые разработки и просто ошеломляли посетителей футуристическими дизайнами.
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Чего только стоит фантастический концепт-кар Renault, длиной почти 6 метров. Роскошное авто без руля и педалей, оснащенное автопилотом.
Менее помпезная новинка от французского автопроизводителя – бюджетный электровнедорожник, который выйдет на рынок в следующем году. По словам разработчиков, запасов аккумулятора хватит на 250 километров.
Не могло не поразить на автошоу Ferrari. Новинка компании имеет самый мощный двигатель из тех, что когда-либо производили итальянцы – 810 лошадиных сил. Суперкар разгоняется до 100 километров менее чем за три секунды.
Немцы традиционно поражают техническими составляющими своих новинок. Mercedes привезла на автосалон ряд новинок на любой вкус и почти на любой кошелек: внедорожники четвертого поколения, электрокары и просто универсальные урбанистические авто.
Парижский автосалон продлится еще две недели.