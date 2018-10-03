В Украине разрешили автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах

Постановление вступит в силу через шесть месяцев со дня его публикации.

Кабинет министров Украины разрешил использование средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

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Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее решение относительно внедрения более современных средств измерительной техники контроля безопасности дорожного движения Кабмин принял сегодня на заседании.

В частности, этим решением правительство расширило перечень типов технических средств, которые могут использоваться для контроля безопасности дорожного движения.

Ранее контроль безопасности дорожного движения мог осуществляться исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости движения транспортных средств, таких, как TruCAM или "Визир".

Отныне вместе с использованием средств дистанционного контроля на дороге разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Постановление вступит в силу через шесть месяцев со дня его публикации.

Вместе с тем в МВД отметили, что делают все для того, чтобы автоматическая фото - и видеофиксация нарушений ПДД заработала уже в этом году.

Ожидается, что внедрение камер видеофиксации нарушений и их использование обеспечит повышение качества контроля за соблюдением правил дорожного движения, что будет иметь результатом повышение безопасности на дорогах.

Также, как отмечают в правительстве, это будет иметь положительное экономическое влияние на национальных производителей таких технических средств в связи с увеличением объемов производства и реализации их продукции.