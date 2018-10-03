Kia раскрыл подробности своего бюджетного электрического кроссовера (фото)

Электрокроссовер Kia Niro EV в смешанном режиме на одном заряде способен преодолевать до 485 км, а в режиме городского трафика данный диапазон возрастает до 615 км.

Южнокорейский автопроизводитель Kia на Парижском автосалоне раскрыл технические подробности своего бюджетного электрического кроссовера Kia Niro EV (Kia e-Niro).

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В основном озвученная информация касается электрической составляющей автомобиля, а также его запаса хода, пишет autocentre.ua.

Так, стало известно, что согласно тестов WLTP, электрокроссовер Kia Niro EV, оснащенный 64 кВт*ч батареей, в смешанном режиме на одном заряде способен преодолевать до 485 км, а в режиме городского трафика данный диапазон возрастает до 615 км.

В данном случае речь идет о самом емком аккумуляторе, которым может быть снабжен бюджетный кроссовер. Более экономным потребителям, вполне возможно, понравится иная версия батареи – меньшей емкости 39,2 кВт*ч, предоставляющей кроссоверу запас хода 312 км в смешанном режиме, пишет издание.

Но, обе версии Kia Niro EV совершенно точно будут оснащены рядом технологий, помогающих максимально эффективно использовать батарею. К примеру, помимо технологии рекуперации энергии торможения, электрокроссовер снабжен системой Eco Driving Assistant System (Eco DAS), использующей навигацию для оценки маршрута и плотности трафика, чтобы выстроить наилучшую стратегию использования заряда аккумулятора.

Рационально использовать его заряд поможет и система контроля за нагревом батареи, и усовершенствованная технология обогрева, частично использующая энергию кондиционера и электрических систем.

Также стало известно, что «сердцем» 64-киловаттной версии Kia Niro EV выступает электромотор мощностью 201 л.с. 395 Нм, что наделает кроссовер способностью разгоняться до 100 км/ч за 7,8 секунды. В менее емкой 39,2 кВт*ч версии используется 134-сильный электродвигатель с таким же крутящим моментом, дающим разгон до сотни за 9,8 секунды.

Объявлено, что новый электрокроссовер от Kia начнет поступать в продажу в Европе к концу 2018 года. Гарантия на электродвигатель и батарею будет измеряться 160000 км пробега.

Как сообщал УНИАН, 2 октября, начал работу Mondial De l'auto 2018, который проводится в Париже раз в два года.