В МВД рассказали, когда в Украине заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД

Одновременно в ведомстве не обещают запуск системы в полном объеме везде одновременно.

В Министерстве внутренних дел Украины делают все для того, чтобы автоматическая фото - и видеофиксация нарушений пдд заработала уже в этом году.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Планируется - первые элементы начнут работать в этом году", - заявил он.

"Все начнется постепенно. В этом году заработает. Мы делаем все для того..., и это (разрешение Кабинета министров использовать средства фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме - УНИАН) еще один шаг... для того, чтобы в этом году она начала работать. Это не значит, что она начнет работать в полном объеме одновременно везде", - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в конце мая начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий заявлял, что до конца года в Украине водители-нарушители начнут получать "письма счастья" о нарушениях ПДД.

"До конца года система должна заработать. В настоящее время речь идет не о полном развертывании по всей стране, а работе на наиболее аварийных участках дорог. Это будет 200-300 комплексов по всей стране", - уточнил он.

По словам Криклия, система будет работать согласно закону через прописанную норму о том, что ответственность за нарушение ПДД возлагается на владельца транспортного средства независимо от того, кто им руководит, на момент фиксации нарушения. Если владелец транспортного средства - физическое лицо, штраф будет оплачивать именно он, а если юридическое – то руководитель юридического лица.

27 сентября специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения, заместитель председателя координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев сообщил, что 28 сентября, патрульная полиция начнет получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений ПДД.

Будущее поступление TruCAM в комментарии УНИАН подтвердил директор Департамента коммуникаций МВД Шевченко. "Они у нас уже были. Они не поступали. Завтра (28 сентября) поступят... Уже завершен процесс пересертифікації, их надо было юридически еще раз пересертифіковувати", - сказал Шевченко и добавил, что патрульные начнут использовать TruCAM в ближайшее время.

Сегодня, 3 октября, Кабмин разрешил использование средств фото - и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Соответствующим постановлением правительство расширило перечень типов технических средств, которые могут использоваться для контроля безопасности дорожного движения.

Контроль безопасности дорожного движения до сегодня мог осуществляться исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости движения транспортных средств, таких как TruCAM или "Визир". Отныне вместе с использованием средств дистанционного контроля на дороге разрешено использование средств определение его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.