АМКУ "поставил точку" в проверке обоснованности тарифов мобильных операторов

Решение на заседании комитета было принято единогласно.

Антимонопольный комитет закрыл дело по обращению украинского мобильного оператора lifecell о проверке региональных тарифов конкурентов.

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Об этом сообщила УНИАН государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен по итогам очередного заседания по данному вопросу.

"Дело было единогласно закрыто", - сказала Процишен.

В то же время, в lifecell несогласны с позицией комитета и будут настаивать на подробном разбирательстве.

"Компания lifecell всегда выступала за формирование конкурентной среды на телеком-рынке Украины, для обеспечения потребителям возможности получать лучшее качество услуг связи на выгодных условиях. В связи с решением о закрытии данного производства lifecell считает, что значительный объем вопросов сути нарушений не был исследован и освещен. Компания не согласна с принятым АМКУ решением о закрытии производства по делу и будет требовать полного, всестороннего и прозрачного исследования всех указанных вопросов", - сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, мобильный оператор обратился к регулятору еще в конце 2015 года. В частности, lifecell посчитал, что стоимость звонков на другие сети в некоторых региональных тарифных планах конкурентов значительно завышена и создает искусственный барьер для свободной смены оператора.

В компании отметили, что в региональных тарифах конкурентов в Тернопольской и Хмельницкой областях разница между стоимостью звонков внутри сети и в сеть другого оператора достигает двадцатикратного размера при том, что, например, в Хмельницкой области доля рынка "Киевстара" и так составляет 79%. По расчётам lifecell, барьер смены оператора в таких областях составляет порядка 309 гривень в месяц, то есть это стоимость того, чтобы выбросить карточку одного оператора и использовать другую.

В связи с этим lifecell попросил Антимонопольный комитет провести полный анализ ситуации и по его итогам принять решение о ценовом регулировании для двух других игроков рынка - "Киевстар" и Vodafone - для соблюдения принципов конкурентоспособности компании в регионах, где у lifecell и так небольшая абонентская база.

Справка УНИАН. ООО "Лайфселл" на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcel.