"Укрзализныця" начала монтаж эстакады для поезда в аэропорт "Борисполь"

До конца октября планируется завершить монтаж эстакады.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" начала монтировать эстакаду над трассой Киев-Харьков, которая является частью маршрута железнодорожного экспресса от Центрального железнодорожного вокзала Киева до Международного аэропорта "Борисполь".

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Об этом сообщил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"На этой неделе начали монтировать эстакаду над трассой Киев-Харьков - до конца октября планируем монтаж завершить. Приоритетный проект для компании - строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь" - строим по графику. Как и обещали - уже в этом году можно будет добраться до крупнейшего аэропорта страны за 35 минут", - написал он.

По словам Кравцова, железнодорожники уже уложили 1400 метров пути.

"Активно строим платформу для поездов в аэропорту, зону ожидания и платформу около 14 колеи Центрального железнодорожного вокзала. Важно - как платформы, так и подвижной состав будут эксплуатироваться с учетом всех требований безбарьерного пространства", - написал он.

Также, Кравцов отметил, что на прошлой неделе были протестированы терминалы самообслуживания по продаже билетов.

"Они будут работать по лучшим европейским практикам", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабинет министров поддержал разработанный "Укрзализныцей" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в "Борисполь".

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубичи" к терминалу D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут, а ориентировочная цена билета – 80 гривень.

От Центрального железнодорожного вокзала Киева в Международный аэропорт "Борисполь" будут курсировать 5 рельсовых автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA.

Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, но также разгрузит ключевые городские магистрали.