У оккупантов рухнула часть Крымского моста (фото, видео)

Оккупанты уверяют, что опоры Крымского моста не повреждены, несущая способность не нарушена.

Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста сегодня съехал в воду при монтаже конструкций.

Об этом сообщает "Крыминформ", ссылаясь на пресс-службу оператора транспортного перехода – ФКУ "Упрдор "Тамань".

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"На морском участке строительства Крымского моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", – говорится в сообщении.

Предполагается, что инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

"Опоры Крымского моста не повреждены, несущая способность не нарушена. Само пролётное строение Крымского моста, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролётного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", – сообщили в ФКУ "Упрдор "Тамань".

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Как сообщал УНИАН, движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было запущено 16 мая. Движение грузовиков было открыто накануне, 1 октября.