В МВД рассказали, когда и где патрульные начнут использовать лазерные радары TruCam

В министерстве обещают, что устройства будут использовать только на участках дорог, где установлены соответствующие дорожные знаки, а перечень таких мест будет в открытом доступе.

С 8 октября 2018 года патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Портативное устройство измерения скорости TruCam будут использовать исключительно на участках дорог, где установлены соответствующие дорожные знаки, а перечень таких мест будет в открытом доступе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах фиксации нарушений скоростного режима также будут находиться служебные транспортные средства с включением маячков синего цвета в обязательном порядке.

В то же время первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook уточнил, что в течение следующей недели патрульные будут использовать TruCam только в пилотном режиме и не будут привлекать водителей к административной ответственности после выявления нарушений с помощью приборов.

"Хочу подчеркнуть, что первую неделю (с понедельника, 8 октября) патрульная полиция будет использовать данную систему в пилотном режиме без привлечения водителей к ответственности, ведь основная задача полиции - не наказывать, а предупредить правонарушения и сохранить жизнь граждан. А в дальнейшем нарушители будут привлекаться к административной ответственности согласно действующему законодательству", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий заявлял, что до конца года в Украине водители-нарушители начнут получать «письма счастья» о нарушении ПДД.

По словам Криклия, система будет работать согласно закону через прописанную норму о том, что ответственность за нарушение ПДД возлагается на собственника транспортного средства, независимо от того, кто им управляет на момент фиксации нарушения. Если владелец транспортного средства - физическое лицо, штраф будет платить именно он, а если юридическое - то руководитель юридического лица.

27 сентября специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения, заместитель председателя координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев сообщил, что патрульная полиция начнет получать лазерные измерители скорости TruCam для фиксации нарушений ПДД.

Поступления TruCAM подтвердил в комментарии УНИАН директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. «Они у нас уже были. Они не поступали. Завтра (28 сентября) поступят ... Уже завершен процесс пересертификации, их надо было юридически еще раз пересертифицировать», - сказал Шевченко и добавил, что патрульные начнут использовать TruCAM в ближайшее время.

3 октября Кабмин разрешил использование средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. Соответствующим постановлением правительство расширило перечень типов технических средств, которые могут использоваться для контроля безопасности дорожного движения.

Контроль безопасности дорожного движения до этого мог осуществляться исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости движения транспортных средств, таких как TruCAM или "Визир". После принятия правительством указанного решения вместе с использованием средств дистанционного контроля на дороге разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Артем Шевченко заявил в комментарии УНИАН, что в министерстве делают все для того, чтобы система автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения заработала в этом году. При этом он отметил, что "это не значит, что она начнет работать в полном объеме одновременно везде".

Справка. TruCAM - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие устройства от «Визира» и ему подобных - он использует не радиоволну, а световой луч - лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и месте расположения (о координатах) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тыс. фото или 16 тыс. видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.