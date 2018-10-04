Часть Крымского моста рухнула в воду: оккупанты прокомментировали инцидент (видео)

Железнодорожную часть Крымского моста сдадут в срок, заверяют оккупанты.

Оккупанты заверяют, что инцидент на железнодорожной части Крымского моста, фрагмент пролета которой рухнул в воду, не повлияет на сдачу объекта в установленные сроки.

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Об этом заявил председатель совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг, сообщает "РИА Новости". Компания является генеральным подрядчиком строительства.

"Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент Крымского моста при монтаже... Разумеется, мы работаем с заделом, так что эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет", — уверяет он.

Как сообщал УНИАН, пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста 4 октября съехал в воду при монтаже конструкций.