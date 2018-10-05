Эксперты прогнозируют новый скачок цен на бензин в октябре: названа главная причина

Специалисты объяснили, почему есть основания для дальнейшего подорожания бензина и дизтоплива.

Еще на гривну, а то и две подорожает бензин в течение октября – такие прогнозы украинских экспертов.

Как говорится в сюжете «5 канала», причина повышения стоимости – мировое повышение цен на нефть. Сейчас же буквально за несколько дней литр автомобильного топлива вырос в цене в среднем на 50 копеек.

Средняя стоимость популярного бензина а-95 сейчас составляет 34 гривны. Только за последние три дня 95-ый подорожал почти на сорок копеек.

Владельцы автозаправочных станций разводят руками и снова обвиняют мировые рынки. Специалисты же предупреждают, что есть основания ожидать дальнейшего подорожания бензина и дизтоплива.

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"Если нефть останется на уровне 85 долларов за баррель – можем увидеть еще одну гривну в ценнике на потолке. Если прогнозы оправдаются, и нефть перевалит за 90 долларов – еще плюс пять долларов за баррель – то можем увидеть и 35 и 38 за литр бензина", – объясняет коммерческий директор ПАО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

Вслед за бензином цены могут подскочить на газ для автомобилей, уверены эксперты. В антимонопольном комитете изучают ситуацию. По словам государственного уполномоченного Валерия Полюховича, стоимость бензина могли и намеренно повысить, в результате сговора нескольких компаний.

"Под тенденцией к росту цен возможны различные антиконкурентные практики. То есть это антиконкурентные согласованные действия игроков рынка. То есть в сентябре 2018 года нами таких случаев не выявлено", – говорит государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Валерий Полюхович.

С начала осени нефть в мире подорожала на 13,5%. Дальнейшие прогнозы не добавляют оптимизма.