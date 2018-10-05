Toyota отзывает более 2 миллионов авто в Японии и США
10:01, 05 октября 2018Транспорт/Связь
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Отзыву подлежат 2,43 миллиона авто различных моделей, включая известный Prius.
Иллюстрация REUTERS
Японский автоконцерн Toyota отзывает свыше 2,4 миллиона гибридных автомобилей по всему миру из-за проблем с двигателями.
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Об этом сообщает ТАСС.
"Отзыву подлежат 2,43 миллиона авто различных моделей, включая известный Prius. Сообщается, что в Японии будет отозвано порядка 1,25 миллиона автомобилей, в США - 830 тысяч авто и еще 290 тысяч автомобилей в Европе", - говорится в сообщении.
По данным компании, зафиксированная неисправность "в редких случаях может привести к самопроизвольному отключению двигателя".
Об инцидентах, связанных с этой неисправностью, на данный момент информации не поступало.
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