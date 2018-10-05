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Toyota отзывает более 2 миллионов авто в Японии и США

10:01, 05 октября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС.

"Отзыву подлежат 2,43 миллиона авто различных моделей, включая известный Prius. Сообщается, что в Японии будет отозвано порядка 1,25 миллиона автомобилей, в США - 830 тысяч авто и еще 290 тысяч автомобилей в Европе", - говорится в сообщении.

По данным компании, зафиксированная неисправность "в редких случаях может привести к самопроизвольному отключению двигателя".

Об инцидентах, связанных с этой неисправностью, на данный момент информации не поступало.

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Теги: #Toyota#отзыв авто