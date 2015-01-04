В Минфине уверяют, что "налог на роскошь" коснется лишь 17 тысяч автомобилей

Налог на роскошные автомобили, принятый Верховной Радой Украины в рамках реформирования налоговой системы страны, коснется 17300 автомобилей, что составляется порядка 1,3% от общего количество транспортных средств, зарегистрированных в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин.

«В соответствии с изменениями в Налоговое законодательство расширена база налогообложения налога на имущество и предполагается налогообложение дорогих транспортных средств. Это касается исключительно дорогих автомобилей с объемом двигателя более 3 литров и сроком эксплуатации до 5 лет, - сказал Фудашкин. - Предполагается ежегодная уплата налога на имущество в размере 25 тыс грн. Никаких новых налогов не вводилось. Но даже эта норма касается всего-навсего 17300 автомобилей в стране при общем количестве зарегистрированных авто в стране более 1,3 млн. То есть налогообложение автотранспортных средств коснется только 1,3% автомобилей».

Читайте такжеПод налог в 25 тысяч гривень попадут автомобили среднего класса - экспертПри этом Фудашкин напомнил, что по решению парламента был упразднен сбор за первую регистрацию автомобиля, база налогообложения которого совпадает с акцизным налогом на автотранспорт. Таким образом, платеж был объединен и ставки налога пересчитаны. «Никаких новых налогов на транспорт, кроме того, что я отметил – не вводилось», - подчеркнул замминистра финансов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла законодательные изменения в Налоговый кодекс в конце 2014 года.