Крымский мост рушится: появились свежие кадры аварии (фото, видео)
14:54, 05 октября 2018Транспорт/Связь
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Место обрушения Крымского моста прикрыли зеленой сеткой.
ЧП на Крымском мосту произошло 4 октября / фото twitter.com/krimrt
После аварии на Крымском мосту в сети появились новые фото и видео с места происшествия.
Кадры появились в в Twitter RoksolanaToday&Крым. Отмечается, что "утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой, чтоб дальше не сглазили его".
Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.
Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.
Керчь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) October 5, 2018
Летающий мостик
За зеленой тряпочкой-наш вчерашний герой-подводник pic.twitter.com/K9JZdD8MOw
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