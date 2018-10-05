Крымский мост рушится: появились свежие кадры аварии (фото, видео)

Место обрушения Крымского моста прикрыли зеленой сеткой.

После аварии на Крымском мосту в сети появились новые фото и видео с места происшествия.

Кадры появились в в Twitter RoksolanaToday&Крым. Отмечается, что "утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой, чтоб дальше не сглазили его".

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.