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Крымский мост рушится: появились свежие кадры аварии (фото, видео)

14:54, 05 октября 2018
Транспорт/Связь
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ЧП на Крымском мосту произошло 4 октября / фото twitter.com/krimrt

Кадры появились в в Twitter RoksolanaToday&Крым. Отмечается, что "утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой, чтоб дальше не сглазили его".

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.

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Теги: #Крым#авария#крымский мост