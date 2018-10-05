Украинские порты в этом году перевыполняют финплан на 120%

Исключением стали Усть-Дунайский и Скадовский порты.

Украинские порты, кроме Усть-Дунайского и Скадовского портов, выполняют финансовый план на этот год на 120%.

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Об этом сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Нет никаких минусов в финансовой деятельности портов. Есть проблема в порту Усть-Дунайск и Скадовск. Но эта проблема существует уже десятилетия. В порту Скадовск уже на протяжении 10 лет наложен арест на имущество, и только сейчас мы пытаемся привлечь частные инвестиции, так как государство не имеет возможности финансировать эти порты. Все остальные украинские порты выполняют финансовый план на этот год на 120%", - сказал он.

Также, словам Лавренюка, создание Морской администрации является всемирной практикой.

"Ни в одной европейской стране нет государственных стивидоров. Только частные. Государство должно углублять акватории и поддерживать причалы. Для этого и была создана Администрация морских портов", - добавил он.