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Украинские порты в этом году перевыполняют финплан на 120%

14:51, 05 октября 2018
Транспорт/Связь
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Почти все украинские порты перевыполняют финплан на 2018 год / фото УНИАН

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Об этом сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Нет никаких минусов в финансовой деятельности портов. Есть проблема в порту Усть-Дунайск и Скадовск. Но эта проблема существует уже десятилетия. В порту Скадовск уже на протяжении 10 лет наложен арест на имущество, и только сейчас мы пытаемся привлечь частные инвестиции, так как государство не имеет возможности финансировать эти порты. Все остальные украинские порты выполняют финансовый план на этот год на 120%", - сказал он.

Также, словам Лавренюка, создание Морской администрации является всемирной практикой.

"Ни в одной европейской стране нет государственных стивидоров. Только частные. Государство должно углублять акватории и поддерживать причалы. Для этого и была создана Администрация морских портов", - добавил он.

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Теги: #Администрация морпортов#морпорты