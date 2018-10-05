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Детали для самолетов Airbus начали печатать на 3D-принтере (фото)

15:33, 05 октября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Аvianews.

"На 3D-принтере EOS M 400-4 печатаются валы блокировки дверей самолетов А350", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала на компьютере создается 3D-макет детали, далее все данные обрабатываются системой принтера и начинается послойное формование детали из титанового порошка путем его плавления и последующего спекания под действием высокоточного светового лазера, оптическая система которого в точности прочерчивает очертания модели в данном сечении.

Так, слой за слоем происходит наращивание детали до тех пор, пока она не будет создана полностью.

Изготовленные с помощью 3D-печати детали для дверей самолетов Airbus А350 / фото Airbus

Использование данного метода позволяет производить более легкие детали, сократить время производства, уменьшить количество промышленных отходов, а также делать более сложные детали.

Так, например, напечатанный на принтере вал блокировки дверей на 45% легче и на 25% дешевле такой же детали, изготовленной традиционным способом.

Учитывая то, что на каждом А350 установлено около 16 таких деталей, использование метода 3D-печати при производстве позволит сэкономить около 4 килограмм веса на каждый самолет.

С выходом производства на полную мощность Airbus Helicopters планирует производить около 2200 подобных компонентов в год.

Серийное производство планируется начать в 2019 году после завершения процесса сертификации.

Ожидается, что первый вал блокировки дверей, напечатанный на 3D-принтере, поднимется в воздух на А350 уже в 2020 году.

Сейчас завод Airbus Helicopters в немецком городе Донауверт производит двери для всех самолетов Airbus, являясь одним из поставщиков компании.

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Теги: #3D-принтер#Airbus