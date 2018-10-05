Украина и Турция договорились снять ограничения на грузовые автоперевозки

Страны намерены снять ограничения с 2019 года.

Украина и Турция намерены с 2019 года снять ограничения на выполнение двусторонних и транзитных грузовых перевозок.

Читайте такжеВ МВД рассказали, когда и где патрульные начнут использовать лазерные радары TruCam

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом страны договорились в ходе заседания украинско-турецкой Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которое состоялось 3-4 октября в городе Анкара.

«Самым главным достижением является договоренность о переходе на безразрешительную систему выполнения двусторонних и транзитных грузовых перевозок между Украиной и Турцией. Стороны договорились до конца октября 2018 года наработать соответствующий проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение, а также приложить максимум усилий для подписания в 2019 году», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к моменту подписания и вступления в силу соответствующих изменений в Соглашение стороны согласились, начиная с 2019 года, осуществлять обмен дополнительными разрешениями для осуществления двусторонних перевозок в неограниченном количестве, для удовлетворения потребностей отечественных перевозчиков.

«В 2018 году украинская сторона дополнительно получит следующее количество разрешений: 1000 двусторонних; 1000 для пустого въезда транспортных средств; 500 в/из третьих стран. На 2019 год стороны согласовали предварительную квоту разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок: 7000 двусторонних; 4000 транзитных; 10 000 транзитных U; 2500 в/из третьих стран; 5000 для пустого въезда транспортных средств», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины восстановил в должности главу Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка, который был отстранен от работы на время проведения расследования.

В марте министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка.

Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же, 6 апреля сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. Отмечается, что за каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка 49 гривен.

В свою очередь, Ноняк ранее заявлял об отсутствии поддержки со стороны Министерства инфраструктуры в вопросе изменения нормативно-правовой базы для снижения коррупционных рисков, а также в вопросе перевода услуг, которые предоставляет Укртрансбезопасность, в электронный формат.

Ноняк был назначен главой Укртрансбезопасности 20 апреля 2016 года, а до назначения занимал должность заместителя главы этой службы.