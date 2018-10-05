Украинцы вдвое увеличили покупку старых автомобилей: самые популярные марки

Продажи б/у автомобилей в Украине в январе-сентябре выросли до 72 тыс. штук.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 87% и составил 72 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Также сообщается, что за сентябрь было зарегистрировано 10,2 тыс. б/у авто. По сравнению с сентябрем прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос почти в 1,9 раза.

При этом доля б/у авто на первичном рынке составила 60%.

В ассоциации отметили, что наиболее популярными среди ввозимых б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1538 шт.

На втором месте рейтинга Renault с показателем 1383 старых авто.

Третий результат у Skoda - 1008 авто с пробегом. Спрос на эти авто за год вырос на 64%.

Ford остался на четвертом месте, машины с пробегом этой марки выбрали 690 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 579 машин в месяц.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.