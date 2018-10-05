Украину и Румынию хотят соединить мостом через Дунай

Предварительная стоимость проекта - 243 млн евро.

Украинский и румынский берега Дуная хотят соединить автомобильным мостом, который станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса — Рени — Галац — Констанца — Варна — Малка-Тырново — Декерей — Измир — Анталия).

Соответствующие предпроектные предложения презентовали сегодня президенту Петру Порошенко и премьеру Болгарии Бойко Борисову, передает «Думская».

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Варивода, ориентировочная стоимость проекта — 243 млн евро. Мост возведут между украинской Орловкой и румынской Исакча, где много лет пытаются построить паромную переправу. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте — 930 метров).

С украинской стороны оборудуют въездной и выездной терминалы и совместный пункт пропуска.

«С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз», — говорит Варивода.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ознакомились с ходом ремонта трассы М-15 «Одесса-Рени» и ходом строительства мостового перехода по маршруту Украина - Румыния - Болгария - Турция.