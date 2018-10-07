В Киеве изменят маршрут ночного троллейбуса

Это связано с ремонтом контактной сети.

В Киеве в понедельник, 8 октября, ночью изменится маршрут троллейбуса 91Н.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что из-за замены контактной сети на улице Симона Петлюры движение троллейбуса организуют улицей Милославской ко Дворцу Спорта. Изменения продлятся с 00:05 до 5:00.

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Стандартный маршрут троллейбуса 91Н такой: улица Милославская - Центральный железнодорожный вокзал. Он едет по бульвару Перова, проспекту Соборности, после этого - мостом Патона, бульваром Дружбы Народов, а тогда - улицой Антоновича.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 2024 года могут отменить маршрутные такси.