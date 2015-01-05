«Укрзализныця» расследует инцидент с проводницей, не пустившей в поезд военных из зоны АТО

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») приступила к проведению служебного расследования инцидента в Николаеве, когда 30 декабря проводница не пустила на посадку в поезд украинских солдат, которые несут службу в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

В пресс-службе ведомства уточнили, что «Укрзализныця» совместно с Одесской и Приднепровской железными дорогами проводит расследование данного случая, произошедшего 30 декабря на ж/д вокзале в Николаеве, когда проводница поезда Одесса-Запорожье не допустила на посадку в поезд военных, направлявшихся в Запорожье на ротацию.

«Сейчас выясняются все обстоятельства, о результатах проверки будет сообщено дополнительно и будут приняты соответствующие меры для недопущения подобных случаев в будущем», - добавили в «Укрзализныце».

Читайте такжеПри выезде из зоны АТО пассажиров будут проверять еще тщательнее и ограничат движение грузовВ пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что министерство взяло под личный контроль расследование данного инцидента, по результатам которого примет решение о принятии соответствующих мер и привлечении виновных к ответственности.

По данным СМИ, вследствие того, что проводница поезда не допустила на посадку украинских военнослужащих, они не успели на ротацию, из-за чего в 28-й бригаде сбился график отпусков и другим бойцам бригады не удалось попасть домой на новогодние праздники.