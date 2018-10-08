В полиции рассказали детали внедрения устройств измерения скорости TruCam (фоторепортаж)

TruCam будут расположены в местах с повышенным уровнем аварийности.

В Украине с 8 октября на дорогах международного и национального значения начали работать в пилотном режиме портативные устройства измерения скорости TruCam, предназначенные для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает РБК-Украина.

Как рассказали в патрульной полиции, рабочая дистанция устройств контроля скорости TruCam достигает 1,2 км и может быть увеличена до 1,5 км.

"Запуск работы имеет привентивное действие, а не ради того, чтобы наказать и привлечь как можно больше водителей к ответственности. Наша задача - поощрить и побудить водителей снизить скорость. Во время пилотного режима, штрафования водителей не будет", - сказал он, выразил надежду, что уже через неделю внедренная система контроля скорости заработает в обычном режиме.

"И будет происходить привлечение. Каким образом это будет происходить - это, в принципе, стандартная процедура, которая предусматривает остановку транспортного средства, привлечение водителя, рассмотрение дела и вынесение постановления. И если это превышение движения свыше 20 км/ч, то это ответственность в виде штрафа в размере 255 грн, если это превышение скорости на 50 км/ч, то это штрау в размере 510 грн", - рассказал он.

По словам Билошицкого, этот приборы TruCam будут использоваться работниками патрульной полиции исключительно на участках, где будут стоять предупреждающие знаки о фото - и видеофиксацию движения.

"У нас уже есть на сайте указаны места, где они будут использоваться, и эти места будут постоянно обновляться, поэтому следите. Это всегда будут места с повышенным уровнем аварийности. Использование этой системы является открытое", - добавил Белошицкий.

Он также рассказал, что прибор TruCam содержит в себе специальное шифрование данных, что делает невозможным вмешательство в данные, которые были этим устройством созданы.

"Инспектор не имеет доступа и не может удалить любые моменты самостоятельно, а также прибор содержит счетчик зафиксированных правонарушений. Таким образом, наш отдел мониторинга будет контролировать количество зафиксированных правонарушений и количество привлечений к ответственности. Но об этом мы будем говорить с следующего вторника, ведь с сегодняшнего дня и по следующий понедельник включительно мы будем работать в пилотном режиме, то есть без привлечения водителей к ответственности, чтобы и водители успели привыкнуть к тому, что происходит фиксация скорости, и наши инспекторы", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Сейчас, по его словам, в патрульной полиции 25 таких устройств, но в ближайшем будущем это количество будет расти.

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"Мы будем увеличивать их присутствие на дорогах международного и национального значения. А также в городах, где прослеживается повышенный уровень аварийности. Это первый шаг в дальнейшем развитии системы фиксации фото - и видеофиксации... Следующим шагом будет запуск устройств фиксации в служебных автомобилях. Этот аспект уже предусмотрен программой безопасности дорожного движения, финансирование закупки приборов TruCam предусмотрено Фондом дорожного движения", - сказал Белошицкий.

Также он анонсировал введение системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в ближайшее время.

Напомним, патрульная полиция Украины опубликовала список трасс, на которых с 8 октября начнется контроль скоростного режима с применением радар TruCam.

Справка.TruCam - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие устройства от «Визира» и ему подобных - он использует не радиоволну, а световой луч - лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и месте расположения (координаты) автомобиля, которые выдает TruCam, автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения правил дорожного движения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с триноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тыс. фото или 16 тыс. видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.