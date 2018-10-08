3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение будет закрыто на полтора года

В Киеве решили полностью демонтировать Шулявский путепровод - согласно проведенной экспертизе, старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок.

В Киеве 3-4 ноября снесут Шулявский путепровод, в результате чего в столице образуются "адские" пробки.

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Об этом сообщает "Вечерний Киев" со ссылкой на заявление главного инженера КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александра Здольника.

"Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской.

Перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда, ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.

"Демонтировать Шулявский путепровод будем полностью. Первыми снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков. Поле из свай (части фундаментов) придется покинуть. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле", - заявил Здольник.

Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.

Как сообщает УНИАН, ранее ожидалась реконструкция Шулявского моста в Киеве с 1 мая. Однако позже работы перенесли на неопределенный срок. Причиной стала петиция с альтернативным вариантом реконструкции, которую обязан рассмотреть Киевсовет. В мае прошлого года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке, стоимость работ должна составить 400 миллионов гривень.

18 августа в Киеве из-за реконструкции перекрыли два съезда Шулявского моста.