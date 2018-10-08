В Украине могут запретить строить скоростные трассы через населенные пункты

В Минрегионе отметили, что важно заимствовать положительный европейский опыт в проектировании и строительстве дорог для повышения их безопасности и комфорта для людей.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства изучает возможность запретить прокладку новых скоростных трасс (дорог 1 категории - с 4-мя и более полосами движения) через населенные пункты путем изменения государственных строительных норм.

Читайте такжеНа украинских дорогах может появиться шумовая и световая разметка

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«В Украине до сих пор является нормальной практика, когда через город, или даже маленькое село, проходит большая скоростная трасса. Хотя это значительный вопрос для безопасности жителей, проживающих в таких населенных пунктах, для их комфорта – из-за постоянного шума и вибрации, для экологической ситуации - из-за выхлопов от интенсивного движения авто. Мы сейчас продолжаем обновлять государственные строительные нормы по проектированию дорог, и сейчас есть предложение, которое мы рассматриваем, - запретить проектировать новые высокоскоростные трассы и другие скоростные дороги через населенные пункты. Это дороги 1-й категории, то есть с 4-мя и более полосами движения», - написал Парцхаладзе.

Он отметил, что важно заимствовать положительный европейский опыт в проектировании и строительстве дорог для повышения их безопасности и комфорта для людей.

"С 1 сентября в действие вступила обновленная ГСН по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, в которой мы ввели ряд принципиальных изменений для правильной организации и безопасности движения - например, это обязательное создание полос для общественного транспорта и велосипедного движения, островков безопасности, защита на остановках транспорта и другие. Это европейский цивилизованный опыт, который мы перенимаем», - написал замминистра.

Как сообщал УНИАН, для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности Минрегион ввел новую норму в ГСН о возможности сужения ширины полос движения в городах и селах. По данным Минрегиона, это будет способствовать увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, эффективному развитию общественного транспорта и велосипедного движения за счет обустройства отдельных полос для них.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.