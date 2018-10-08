Audi заподозрили в "лицензионном" мошенничестве - СМИ

Автоконцерн в течение нескольких лет предоставлял южнокорейским властям ложные сведения, касающиеся данных о выбросах вредных веществ и расходе топлива.

Прокуратура Мюнхена подозревает автопроизводителя Audi в подделке идентификационных номеров транспортных средств и протоколов тестов, чтобы получить разрешение на эксплуатацию своих автомобилей в Южной Корее.

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Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

"Автоконцерн целенаправленно в течение нескольких лет предоставлял южнокорейским властям ложные сведения, касающиеся данных о выбросах вредных веществ и расходе топлива", - говорится в сообщении.

Прокуратура утверждает, что Audi манипулировал данными тестов, чтобы автомобили соответствовали требованиям законодательства Южной Кореи. Для того, чтобы обман не раскрылся, в 18 случаях в протоколы тестов были внесены ложные идентификационные номера транспортных средств. Согласно внутреннему документу компании, подделкой тестовых протоколов с 2013 года занимались сотрудники на заводах в Ингольштадте и Неккарзульме.

Как уточняет издание, расследование ведется в отношении трех сотрудников Audi, никто из них не является нынешним или прежним членом правления. Газета отмечает, что автопроизводитель также ведет внутреннее расследование с 2016 года, но по собственной инициативе не передал данные прокуратуре. Документы, которые привели к новому расследованию прокуратуры, попали в руки правоохранителей лишь в марте 2017 года в результате обыска в связи с "дизельным скандалом" в центральном офисе Audi в Ингольштадте.

Подчеркивается, что в рассылке отчета по результатам внутренней проверки, датированном 14 июля 2016 года, на первом месте стоит бывший глава правления Audi Руперт Штадлер, а за ним идут имена других менеджеров. Как заявили изданию в Audi, внутреннее расследование компании по этому поводу еще не окончено.

Ранее стало известно, что наблюдательный совет Volkswagen, подразделением которого является Audi, расторгнул договор со Штадлером, который находится под стражей в связи с "дизельным скандалом".

Напомним, что минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре скандала ("дизельгейт") оказался сам Volkswagen. В сентябре 2015 года власти США обвинили концерн в подделке результатов при тестировании автомобилей с дизельным двигателем на выброс вредных веществ. Такие транспортные средства отвечали принятым экологическим нормам лишь на бумаге, а в действительности превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. Всего "дизельный скандал" коснулся более 11 миллионов автомобилей VW в мире, при этом около 600 тысяч машин приходятся на США. Концерн признал, что устанавливал на свои автомобили специальную программу, которая сильно занижала результаты тестирования.