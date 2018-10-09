"Фены" возвращаются: станет ли безопаснее на украинских дорогах

С понедельника, 8 октября, на украинские дороги начнут возвращать устройства измерения скорости (TruCam). Как сообщили в Министерстве внутренних дел, эти приборы будут действовать на дорогах, где установлены соответствующие дорожные знаки, а у мест, где будут радары, обязательно должен находится патрульный автомобиль с включенным синим проблесковым маячком. Прибор позволяет фиксировать превышение скорости на дистанции в 1200 м, но фактически, говорят в полиции, эта дистанция может быть сокращена.

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До середины октября работа радаров будет проходить в тестовом режиме. То есть, нарушителей будут только лишь предупреждать, а не штрафовать. «Хочу подчеркнуть, что первую неделю патрульная полиция будет использовать данную систему в пилотном режиме без привлечения водителей к ответственности, ведь основная задача полиции - не наказывать, а предупредить правонарушения и сохранить жизнь граждан. А в дальнейшем нарушители будут привлекаться к административной ответственности согласно действующему законодательству», - рассказал первый заместитель директора департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Белошицкий.

Трукамы в Украине – явление отнюдь не новое. Приборы, фиксирующие нарушение скоростного режима, Госавтоинспекция, которая была официально ликвидирована три года назад, уже использовала,начиная с мая 2009 года,и водителям приходили штрафы. Но тогда эта система проработала совсем недолго, и уже в июле 2010 годав ГАИ от отказалисьот этих радаров.

После этого Трукамы и их сородичи, системы «Визир», застряли на складах. Использовать их не могли по двум причинам. Во-первых, у них истекли сроки сертификатов. Во-вторых, законодательно пересетрификация не была урегулирована.

После участившихся на украинских дорогах случаев ДТП с превышением скорости, вопрос о выдаче новых сертификатовустройств, но уже для их использования полицией, был поднят снова. Впрочем, решить его удалось совсем недавно – патрульная полиция юридически не могла перенять на себя функции ГАИ из-за пробелов в законодательстве.

В конце концов, на прошлой неделе, Кабминпринял постановление об использовании средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. При этом, вместе с Трукамами, было разрешено также использовать средствадля определения пространственно-временных координат автомобиля. То есть, патрульным можно будет использовать и приборы, которые, кроме превышения скорости, например, фиксируют и неправильную парковку.

Одного постановления мало

Однако этого, как утверждают в МВД, мало для полноценной работы системы. «Постановление – один из документов высокого уровня, необходимых для внедрения системы автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, которая, как мы надеемся, сможет начать работу уже в этом году. Естественно, система не заработает вся сразу и повсеместно. На начальном этапе это будет небольшое количество устройств и система будет развиваться. Но для полноценной работы системы нужно не только это постановление. Фактически, для каждого вида нарушений нужно будет прописать отдельный документ, потому что обжалования в судах, как показывает опыт предыдущих лет, будут на каждом этапе и для каждой запятой. Именно поэтому сейчас мы и принимаем огромное количество документов, чтобы система была максимально защищенной», - рассказал УНИАН директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Юристы же недоумевают, почему Кабмин не принял свое постановление гораздо раньше. «Постановление нужно было принимать еще полгода назад, когда был разработан технический регламент, так как это требовалось для запуска системы автоматической видеофиксации по всей стране. И теперь [после принятия постановления] он сможет выполняться, так как до этого Трукамы были вне правового поля. Но запуск системы - это длительный процесс. Одного постановления для начала ее работы мало. Есть также реестр правонарушений, доступ к которому должен быть утвержден Кабмином. Его пока нет. Кроме этого, есть вопрос распределения собранных штрафов, так как есть проект закона, в котором оговаривается, что органы местного самоуправления, которые за свои деньги будут закупать приборы, должны будут получать и часть средств от собранных штрафов. Также нужно разработать вид и составляющие системы, которая будет заниматься сбором информации о нарушениях», - считает эксперт общественной организации LEAD office Тарас Гук.

Действительно, пока Трукамов на руках у полицейских – очень мало. По словам Алексея Белошицкого – более 25. А, если верить патрульным в регионах, - не более сотни по всей Украине. «Но очень скоро их будет больше», - говорит первый заместитель директора департамента патрульной полиции Национальной полиции.

Автофиксация будет позже

Что же касается автоматической фиксации нарушений, то, по его словам, она тоже будет. «Однако это процессуально другой вид привлечения к ответственности. И эти два вида будут работать параллельно, как это действует практически во всех странах, где автофиксацию уже запустили», - отмечает Белошицкий.

Сами водители, хотя и не отрицают необходимость в Украине системы автофиксации нарушений ПДД, не верят в то, что это заработает.

«С точки зрения безопасности, каждый, кто нарушает ПДД, должен нести за это ответственность, причем независимо от того, что это – нарушение скоростного режима, или проезд под запрещающий сигнал светофора. Я очень надеюсь, что система заработает в нормальном режиме, а не получится так, что у нас хорошую идею загубят ее реализацией», - говорит эксперт по вопросам безопасности дорожного движения Александр Зерщиков.

По его словам, главная задача не в том, чтобы собрать штрафы с водителей и наполнить этими средствами бюджет, а в том, что в тех местах, где превышение скорости чаще всего приводит к гибели людей, должна быть установлена система, которая ограничивает эту скорость.

«А если эти камеры будут стоять там, где нет ни единого ДТП, то смысла в ее запуске не будет» - считает он.

С таким мнением согласен и руководитель и сооснователь общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич. По его словам, Украина уже наблюдала работу постановления о снижении скорости с 60 до 50 км/ч, когда у полиции не было никакой возможности такую скорость контролировать. «Поэтому нынешнее решение выглядит как чистой воды популизм. Сейчас систему адаптируют к непереносным пунктам контроля скорости – например, такие можно увидеть на пересечении границ областей, но по всей стране эти камеры установлены разными фирмами, как и ПО к ним. Для того, чтобы система работала, нужно привести все оборудование к общему знаменателю и сертифицировать каждую единицу этой системы, а это очень дорого», - говорит Зинкевич.

Оспорить сложно, но возможно

А пока о полном переходе на автофиксацию нарушений ПДД можно только мечтать, в ходу будут «фены». И период, в который водителю-нарушителю можно будет отделаться лишь предупреждением, а не штрафом, слишком короткий – до 15 октября. Правда, процедура «писем счастья», которую полицейские планируют использовать после этой даты, не совсем законна, убеждены юристы.

«Согласно статье 8 закона Украины «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах», информация, которая является собственностью государства, или информация с ограниченным доступом (к которой относится и информация, полученная с помощью прибора) должна обрабатываться в автоматизированной системе с применением комплексной системы защиты информации (КСЗИ) с подтвержденным соответствием. Пока суду не будет предоставлено экспертного заключения или сертификата соответствия прибора, любая информация с этого прибора может быть обжалована в суде. Но уже после прохождения такой сертификации, обжаловать нарушение в суде будет очень трудно»,- объяснила директор юридической компании «Прима лидер групп» Дина Дрыжакова.

По словам адвокатов, проблема работы системы фото-видеофиксации в том, что в соответствии с ч.2 ст.61 Конституции, юридическая ответственность человека имеет индивидуальный характер. Поэтому, при наложении штрафа, должны учитываться личность нарушителя, степень его вины, имущественное состояние и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. «При условии видеофиксации, привлечение человека к ответственности без его участия невозможно.Кроме того, ч.3 ст.62 Конституции предусмотрено, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу», - отмечает адвокат Дмитрий Богуславский.

Учитывая, что, по информации Нацполиции, с помощью остановки транспортного средства и составления постановления об админнарушении на месте будут штрафовать только водителей авто на иностранной регистрации, остальным водителям стоит ожидать «писем счастья». «Но такие «письма счастья» с админпротоколами будут массово отменяться судами», - считает адвокат Дмитрий Богуславский.

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Сегодня в Нацполиции опубликовали таблицу со списком дорог, где с 8 октября заработают «Трукамы».

Но насколько эффективной будет их работа пока не совсем понятно. К примеру, если судить по Киеву, то логику размещения радаров для «контроля скорости на аварийно-небезопасных отрезках» именно на тех улицах, где это сейчас предусмотрено, заметить трудно. Так, в столице «Трукамы», на первых порах, будут установлены на проспекте Николая Бажана и проспекте Победы – дорогах, где нет наземных пешеходных переходов и светофоров, а средняя скорость движения потока автомобилей отнюдь не 50 км/ч.

Впрочем, если полиция пока только в полсилы борется с теми, кто паркуется в неположенном месте, то и фиксацию нарушений скоростного режима вполне может ждать та же участь.

Анастасия Заремба