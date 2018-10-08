Гройсман заявил о строительстве "одной из самых современных дорог" в Украине

Премьер анонсировал начало строительства цементно-бетонной дороги Днепр-Решетиловка, отметив. что она будет одной из самых современных в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о начале строительства цементно-бетонной дороги Н-31 Днепр – Решетиловка, которая будет иметь длину 80 километров.

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Об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

"Дорога Н-31 Днепр-Решетиловка была построена еще в 60-х годах и ни разу нормально не ремонтировалось. Эта трасса очень важна, ведь соединяет Днепр, Полтаву и Киев. Поэтому правительство решило построить здесь 80 километров новой цементно-бетонной дороги, которая гораздо прочнее обычного асфальтобетона. Первые километры дороги уже строятся. На одном из участков укладывают последний слой дорожного покрытия. Дорога будет одной из самых современных в Украине", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укравтодоре" сообщали, что в этом году запланирован ремонт 40 километров автомобильной дороги Н-14 Кропивницкий-Николаев с цементно-бетонным покрытием. А также, дороги Н-31 Решетиловка-Днепр, на которую выделят около 2 миллиардов гривень в 2018 году Часть этих средств пойдет на строительство развязок, а некоторая часть - на цементно-бетонное покрытие. Также, по данным "Укравтодора", некоторые проекты по цементно-бетонному покрытию в Украине финансируются международными партнерами, например, объезд Житомира, который также будет цементно-бетонным.