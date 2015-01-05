«Укрзализныця» достраивает обходной путь к Мариуполю возле разрушенного боевиками моста

Структурные подразделения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») совместно с промышленными предприятиями Мариуполя с целью возобновления курсирования поездов в направлении города завершают строительство временного обходного пути, расположенного рядом с разрушенным вследствие подрыва террористами двухпутным железнодорожным мостом на 1260 км перегона Сартана - Мариуполь.

«Железнодорожники вместе с промышленными предприятиями Мариуполя завершают строительство временного обхода рядом с двухпутным железнодорожным мостом на 1260 км перегона Сартана - Мариуполь, который разрушили террористы 23 декабря 2014 года», - сказано в пресс-релизе ведомства.

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Согласно сообщению, спецкомиссия специалистов приняла решение о пригодности к эксплуатации однопутного моста, расположенного на неработающем подъездном пути, который проходит рядом с поврежденным железнодорожным мостом.

Проектная документация в сжатые сроки была разработана инженерами Харьковского проектного института «ПівденНДІпроект».

«Учитывая, что временный обход позволит обеспечить своевременную поставку грузов для промышленных предприятий и порта города Мариуполь, железнодорожники работают в напряженном режиме», - отмечается в сообщении.

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По данным пресс-службы, по состоянию на 5 января текущего года выполнены работы по сооружению земляного полотна на обходе со стороны станции Сартана до железнодорожного моста подъездного пути, проводится укладка рельсо-шпальной решетки, заканчиваются работы по отсыпке земляного полотна со стороны станции Мариуполь.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 декабря в Мариуполе террористы подорвали железнодорожный мост через реку Кальчик на 1260 км ж/д перегона. Движение поездов в районе железнодорожного вокзала и морского торгового порта было временно приостановлено, а поезда временно следовали до станции Сартана, откуда организована доставка пассажиров автобусами до Мариуполя.

Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв железнодорожного моста в Мариуполе как теракт.

24 декабря 2014 года "Укрзализныця" ввела временные ограничения на отправление грузов в направлении Мариуполя, а также в адрес морского порта города.