«Укрзализныця» достраивает обходной путь к Мариуполю возле разрушенного боевиками моста
«Укрзализныця» достраивает временный обходной путь, расположенный рядом с разрушенным из-за подрыва террористами двухпутным железнодорожным мостом на 1260 км перегона Сартана - Мариуполь.
Структурные подразделения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») совместно с промышленными предприятиями Мариуполя с целью возобновления курсирования поездов в направлении города завершают строительство временного обходного пути, расположенного рядом с разрушенным вследствие подрыва террористами двухпутным железнодорожным мостом на 1260 км перегона Сартана - Мариуполь.
«Железнодорожники вместе с промышленными предприятиями Мариуполя завершают строительство временного обхода рядом с двухпутным железнодорожным мостом на 1260 км перегона Сартана - Мариуполь, который разрушили террористы 23 декабря 2014 года», - сказано в пресс-релизе ведомства.
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Согласно сообщению, спецкомиссия специалистов приняла решение о пригодности к эксплуатации однопутного моста, расположенного на неработающем подъездном пути, который проходит рядом с поврежденным железнодорожным мостом.
Проектная документация в сжатые сроки была разработана инженерами Харьковского проектного института «ПівденНДІпроект».
«Учитывая, что временный обход позволит обеспечить своевременную поставку грузов для промышленных предприятий и порта города Мариуполь, железнодорожники работают в напряженном режиме», - отмечается в сообщении.
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По данным пресс-службы, по состоянию на 5 января текущего года выполнены работы по сооружению земляного полотна на обходе со стороны станции Сартана до железнодорожного моста подъездного пути, проводится укладка рельсо-шпальной решетки, заканчиваются работы по отсыпке земляного полотна со стороны станции Мариуполь.
Как сообщал УНИАН, ночью 23 декабря в Мариуполе террористы подорвали железнодорожный мост через реку Кальчик на 1260 км ж/д перегона. Движение поездов в районе железнодорожного вокзала и морского торгового порта было временно приостановлено, а поезда временно следовали до станции Сартана, откуда организована доставка пассажиров автобусами до Мариуполя.
Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв железнодорожного моста в Мариуполе как теракт.
24 декабря 2014 года "Укрзализныця" ввела временные ограничения на отправление грузов в направлении Мариуполя, а также в адрес морского порта города.