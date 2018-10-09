Крымскому мосту предрекли разрушение: названа причина

Крымский мост не застрахован от таяния льдов в Азовском море.

Крымский мост построен без соблюдения всех норм геодезии и строительства такого рода сооружений. Любые нагрузки, в частности таяние льдов в Азовском море, приведут к его разрушению.

"Мост построен без соблюдения всех норм геодезии и строительства такого рода сооружений. Там тектонические плиты, и смещение буквально на несколько миллиметров приведет к тому, что мост будет падать", - заявил в комментарии "Обозревателю" крымскотатарский активист Ленур Ислямов.

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Он отметил, что пуск грузового транспорта, а в дальнейшем - железнодорожного сообщения ускорит разрушение.

Кроме того, Крымский мост не застрахован от таяния льдов в Азовском море, и с приходом сильных морозов строение будет обречено, считает крымскотатарский активист.

"При той малой глубине Азовского моря, оно на самом деле очень коварное, зимой там скапливается очень большое количество льда. Просто в прошлом году зима была довольно теплая, а я помню зимы, когда там толщина льда доходила до 3 метров. И когда это все начинает сходить, льдины идут как раз в сторону Керченского пролива. Поэтому, это все двинется в сторону Крымского моста, он в любом случае обречен", - заявил Ислямов.

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.