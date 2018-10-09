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На Черниговщине закрыто воздушное пространство из-за взрывов в Ичне

10:03, 09 октября 2018
Транспорт/Связь
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На Черниговщине закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км от Ични / фото mtu.gov.ua

В Ичнянским районе Черниговской области возле села Дружба, где сегодня с утра произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

"В связи с чрезвычайными событиями, которые происходят в Черниговской области, Ичнянский район, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров". - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" и "Укравтодор" совместно с подразделениями МВД организуют маршруты объезда опасной зоны. Пожарный поезд УЗ в полной готовности сейчас находится на месте чрезвычайного происшествия, резервные пассажирские поезда готовы к эвакуации населения",- написал он.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов возле Ични
Теги: #взрывы боеприпасов#арсенал боеприпасов