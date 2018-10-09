Власть отстроит инфраструктуру, разрушенную взрывами в Ичне - Гройсман (видео)
13:31, 09 октября 2018Транспорт/Связь
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Премьер уже поручил ГСЧС разместить всех эвакуированных лиц, а местным чиновникам - быть готовыми начать отопительный сезон.
Иллюстрация REUTERS
Об этом председатель правительства Владимир Гройсман сообщил на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
Свою работу штаб начал утром в соседнем с зоной взрывов селе Парафиевка.
Премьер уже поручил ГСЧС разместить всех эвакуированных лиц, а местным чиновникам - быть готовыми начать отопительный сезон.
Подробнее смотрите об этом в видео ТСН.
Власть отстроит инфраструктуру, разрушенную в результате взрывов возле Ичне - Гройсман
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