Власть отстроит инфраструктуру, разрушенную взрывами в Ичне - Гройсман (видео)

Премьер уже поручил ГСЧС разместить всех эвакуированных лиц, а местным чиновникам - быть готовыми начать отопительный сезон.

Об этом председатель правительства Владимир Гройсман сообщил на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Читайте такжеНа Черниговщине в зоне взрывов рушатся и горят дома, отключено электро - и газоснабжение Об этом сообщает ТСН.uа. Свою работу штаб начал утром в соседнем с зоной взрывов селе Парафиевка. Премьер уже поручил ГСЧС разместить всех эвакуированных лиц, а местным чиновникам - быть готовыми начать отопительный сезон. Подробнее смотрите об этом в видео ТСН.

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