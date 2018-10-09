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Власть отстроит инфраструктуру, разрушенную взрывами в Ичне - Гройсман (видео)

13:31, 09 октября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Свою работу штаб начал утром в соседнем с зоной взрывов селе Парафиевка.

Премьер уже поручил ГСЧС разместить всех эвакуированных лиц, а местным чиновникам - быть готовыми начать отопительный сезон.

Подробнее смотрите об этом в видео ТСН.

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Теги: #взрывы боеприпасов