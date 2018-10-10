«Укрзализныця» закупит галстук, три воротника и наплечные знаки для главы компании с миллионной зарплатой

Всего «Укрзализныця» собирается закупить знаков различия для руководящего состава компании почти на 500 тыс. грн.

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения " по результатам тендера намерен закупить знаков различия для руководящего состава «Укрзализныци» почти на 500 тыс. грн, в том числе три воротника и три пары наплечных знаков для главы компании Евгения Кравцова, чья зарплата в месяц составляет почти миллион гривень.

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Согласно информации в системе электронных государственных закупок Prozorro, победителем в тендере стала компания "ОСКАР-Т ", которая за почти 500 тыс. грн должна поставить “Укрзализныце» 40 пар петлиц для старшего руководящего состава, 30 пар погонов генерал-майора, 30 пар погонов генерал-лейтенанта, 30 пар погонов генерал-полковника.

Кроме того, компания должна изготовить 10 шт. вышивки околыша, 100 пар знаков наплечных для среднего состава, 250 знаков для младшего состава и 200 пар петлиц для среднего состава и даже 380 галстуков.

Также предусмотрено закупить 50 воротников для высшего руководящего состава и знаки отличия для членов правления. В том числе, 3 пары знаков наплечных главы правления, три воротника главы правления

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" 26 июля заключил договор с филиалом Российских железных дорог на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС.

30 июля, после общественного резонанса по поводу закупки знаков у страны-агрессора, и.о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков «Почетный железнодорожник».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Кабмин утвердил контракт с членом правления - исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгением Кравцовым.

Согласно тексту контракта, Кравцов как член правления будет иметь ежемесячный оклад в 500,2 тыс. грн, а оклад за исполнение обязанностей главы правления - 471,6 тыс. грн в месяц.

Ему также будет начисляться квартальная премия, которая не может превышать трех должностных окладов. А также предусмотрена годовая премия, которая не может превышать 24 должностных окладов.

Таким образом, только за исполнение обязанностей главы правления Кравцов в год может заработать 26,6 млн грн

«Укразлизныця» в течение 2018 года уже на 24% повысила цены пассажирские перевозки и настаивает на значительном повышении на тарифов на грузовые перевозки.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что «Укрзализныця» из-за коррупции менеджмента компании теряет от 10 до 15 млрд грн в год.