Кабмин утвердил набсовет "Укрпошты"

Членами набсовета стали: Бенуа Плеска, Иона Салювеер, Якуб Карновски, Томи Дженсен, Оксана Волчко, Александр Озеран, Юрий Тустановский.

Кабинет министров утвердил полный состав наблюдательного совета национального оператора почтовой связи – акционерной компании "Укрпошта", куда вошли 2 представителя от государства и 5 независимых членов.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Сегодня профессиональный наблюдательный совет получила еще одна крупная государственная компания - ОАО "Укрпошта". В ее состав вошли сильные менеджеры, которые помогли пройти через сложные периоды трансформаций таким компаниям, как Национальная почтовая служба Румынии и почтовый оператор стран Балтии Omniva. Все они имеют уникальную экспертизу и готовы присоединиться к развитию национального оператора почтовой связи "Укрпошта", - написал Саенко.

По его словам, в состав наблюдательного совета "Укрпошты" вошли пять независимых членов и два представителя государства.

От государства в набсовет вошли: Александр Озеран - генеральный директор Директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Министерства инфраструктуры, Юрий Тустановский - руководитель патронатной службы первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива.

Независимыми членами набсовета стали: Бенуа Плеска, был членом правления Danone; Иона Салювеер, имеющий более 15 лет управленческого опыта, в том числе в почтовом операторе Эстонии Omniva; Якуб Карновски с опытом работы в области финансов, промышленности и инвестиций; Томми Дженсен с опытом работы в международной корпорации Bunge; Оксана Волчко с опытом работы на руководящих должностях в мультинациональных компаниях в финансовой сфере.

Саенко отметил, что поиск и отбор независимых членов набсовета осуществляла рекрутинговая компания Amrop.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Кабинет министров утвердил полный состав наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы страны - компании "Укрэнерго", куда вошли 3 представителя от государства и 4 независимых члена.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.