В Украине введут автомобильные номера европейского образца до конца марта
19:24, 06 января 2015Транспорт/Связь
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В Украине введут автомобильные номера по европейскому образцу до 31 марта.
Новые номера введут до конца марта / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
"Новые номерные знаки стран Европы, которые используются на этапе приобретения членства в Европейском Союзе, в Украине будут введены уже с 31 марта этого года. Стоить они будут 134 гривни", - заявил замминистра Сергей Чеботарь.
Слева направо: номера для обычного, пассажирского и транзитного транспорта / uipv.org
Кроме того, МВД опубликовало изображения автомобильных номеров, которые используются в странах, претендующих на вступление в ЕС, Молдове и новых членах Евросоюза.
Ранее УНИАН сообщал, что в конце 2013 года в Украине ввели новые номерные знаки для автомобилей.
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