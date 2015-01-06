В Украине введут автомобильные номера европейского образца до конца марта

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Новые номерные знаки стран Европы, которые используются на этапе приобретения членства в Европейском Союзе, в Украине будут введены уже с 31 марта этого года. Стоить они будут 134 гривни", - заявил замминистра Сергей Чеботарь.

Кроме того, МВД опубликовало изображения автомобильных номеров, которые используются в странах, претендующих на вступление в ЕС, Молдове и новых членах Евросоюза.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце 2013 года в Украине ввели новые номерные знаки для автомобилей.