В Украине введут автомобильные номера европейского образца до конца марта

19:24, 06 января 2015
Транспорт/Связь
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В Украине введут автомобильные номера по европейскому образцу до 31 марта.

Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. 

"Новые номерные знаки стран Европы, которые используются на этапе приобретения членства в Европейском Союзе, в Украине будут введены уже с 31 марта этого года. Стоить они будут 134 гривни", - заявил замминистра Сергей Чеботарь.

uipv.org

Кроме того, МВД опубликовало изображения автомобильных номеров, которые используются в странах, претендующих на вступление в ЕС, Молдове и новых членах Евросоюза.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце 2013 года в Украине ввели новые номерные знаки для автомобилей.

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