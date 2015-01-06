«Укрзализныця» в декабре увеличила перевозку пассажиров в скоростных поездах на 38%

«В декабре 2014 года поездами «Интерсити+» и «Интерсити» перевезено 224 тыс. 585 пассажиров, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года, когда было перевезено 162 тыс. 608 пассажиров. Это рекордный месячный показатель перевозки пассажиров скоростными поездами», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, средняя загруженность этих поездов, оператором которых является Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК), в декабре составила 57%.

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В сообщении отмечается, что традиционно самыми популярными направлениями остаются харьковское и днепропетровское. Устойчивая динамика роста пассажиропотока в последнее время наблюдается также на львовском направлении.

Так, в харьковском направлении в декабре УЖСК перевезла 77 669 пассажиров (загруженность 73%), в днепропетровском – 66 956 пассажиров (загруженность 65%), во львовском – 33 547 человек (загруженность – 47%), тогда как наименее загруженными направлениями стали одесское и криворожское – 8 457 (23%) и 2 601 (21%) соответственно.

«Укрзализныця» подчеркнула, что положительной динамики удалось достичь благодаря открытию новых направлений, увеличению частоты курсирования существующих направлений, а также продуманной тарифной политике: "несмотря на экономическую ситуацию, Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» ни разу не принимали решения о повышении тарифов на перевозки поездами «Интерсити+».

«Роста пассажиропотока удалось достичь даже вопреки временной потере донецкого (в 2013 году оно был вторым по пассажиропотоку) и крымского направлений», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с момента внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине в мае 2012 года и по состоянию на середину декабря 2014 года скоростными электропоездами категории «Интерсити+» воспользовались около 4 млн пассажиров.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.